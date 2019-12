5635 Münzen für Pfälzer Winzer

Neustadt.Die Pfälzer Winzer haben bei der Landesprämierung für Wein und Sekt 2019 der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz mächtig abgeräumt: Landesweit wurden 15 173 Kammerpreismünzen in Gold, Silber und Bronze vergeben – davon gingen 5 635 an Pfälzer Genossenschaften und Weingüter.

Beim „Klassentreffen der Besten“ mit mehr als 800 Winzern und Weinproduzenten im Saalbau in Neustadt wurde bekannt, dass 1337 Weine von der Deutschen Weinstraße und aus dem Zellertal mit Gold, 2904 mit Silber und 1394 mit Bronze ausgezeichnet wurden. Doch drei Betriebe schossen den Vogel ab: Die Weingüter Stefan Schwaab (Maikammer) und Thomas Steigelmann (Gimmeldingen) sowie der Forster Winzerverein erhielten die höchste Auszeichnung, die in Rheinland-Pfalz vergeben wird – den „Großen Staatsehrenpreis“. Sie wird an Produzenten verliehen, die innerhalb von zehn Jahren zum fünften Mal mit einem „normalen“ Staatsehrenpreis ausgezeichnet wurden. Für den qualifiziert sich ein Betrieb, der einen Kriterienkatalog der Landesprämierung vollständig erfüllt.

Die Zahl der Staatsehrenpreise richtet sich nach der Zahl der in Rheinhessen, der Pfalz und Rheinland-Nassau im Laufe eines Jahres vergebenen Auszeichnungen – pro 250 in einer der drei Regionen gibt es einen vom Land gestifteten Staatsehrenpreis. Die Pfalz erhielt nun 20 Staatsehrenpreise. Außerdem wurden 15 Teilnehmer mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Neuer Preis ab 2020

Die 20 Staatsehrenpreise als Voraussetzung für einen Großen Staatsehrenpreis gingen an die Genossenschaften Herxheim/Berg und Wachtenburg Winzer (Wachenheim) sowie an die Weingüter Karl Pfaffmann Erben (Walsheim), Thorsten Krieger (Rhodt), Vinifikation Ludwigshöhe (Edenkoben), Hartmann, Markus Schwaab (Kirrweiler), Alfons Hormuth, Alfons und Michael Ziegler (St. Martin), Schreieck, August Ziegler (Maikammer), Friedrich, Georg Naegele ( Neustadt-Hambach), Schäfer (Neustadt-Mußbach), Kimich (Deidesheim), Darting, Wegner (Bad Dürkheim), Bärenhof, Wolf (Bad Dürkheim-Ungstein) und Pfleger-Karr (Weisenheim am Berg).

Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer, kündigte für das nächste Jahr einen neuen Staatsehrenpreis für Sekt an. Das soll mehr Aufmerksamkeit erzeugen für handwerklich erzeugte Sekte. Weinbauminister Volker Wissing fand: „Das ist eine prickelnde Idee.“ rs

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019