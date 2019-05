59-Jähriger mit Motorrad verunglückt

Landau/Klingenmünster.Tödlich ausgegangen ist am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall in der Südpfalz. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 11 Uhr auf der Landstraße 493 zwischen Silz und Klingenmünster zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem 59-jährigen Motorradfahrer und einer 82-jährigen Autofahrerin aus Klingenmünster. Warum der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die betagte Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizei stellt Fahrzeuge sicher

Die Staatsanwaltschaft Landau ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge an. Zur Klärung der Ursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Wegen der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers wurde die Landstraße nach Klingenmünster gesperrt. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019