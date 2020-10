Klingenmünster.Ein 59 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Sturz in Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Kreis Speyer sei in einer Kurve zu Fall gekommen und an seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei in Landau am Freitag mit. Die Ursache für den Sturz sei noch unklar.

