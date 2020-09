60-Jähriger stirbt nach Kollision

Biblis.Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in den Morgenstunden auf der Landesstraße 3261 bei Biblis-Nordheim ereignet. Dabei kam ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler war der 60-jährige Motorradfahrer auf der Landstraße von Wattenheim in Richtung Hofheim unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 56-jährige Autofahrerin an der Einmündung der Wormser Straße aus Nordheim kommend auf die Landesstraße in Richtung Wattenheim einbiegen. Nach Darstellung der Polizei, soll die Autofahrerin dem von links kommenden Motorradfahrer die Vorfahrt genommen haben. Der Aufprall der beiden Fahrzeuge war so schwer, dass der 60-Jährige noch an der Unfallstelle starb.

Zur Klärung der genauen Umstände hat die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Sachverständigen beauftragt. Die Landesstraße blieb während der Unfallaufnahme drei Stunden lang voll gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau in beide Richtungen. bjz

