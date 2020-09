60 Menschen unter Quarantäne

Speyer/Neustadt.In der rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Speyer gibt es eine zweite bestätigte Corona-Infektion. Wie auch beim ersten Fall vor rund einer Woche handele es sich um einen Neuankömmling, der standardmäßig separat untergebracht und auf Corona getestet worden sei, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Donnerstag mit.

Beide Personen befinden sich in Quarantäne. Bei den elf Kontaktpersonen im ersten Fall seien alle Tests negativ gewesen, teilte die Behörde mit. In der Einrichtung in Speyer sind derzeit rund 700 Menschen untergebracht.

Kontaktpersonen ermittelt

Auch ein Schüler der Georg-von-Neumayer-Realschule plus ist positiv auf Corona getestet worden. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, das auch für die Stadt Neustadt zuständig ist, mitteilte, hat der Schüler zuletzt am 11. September den Unterricht besucht. Er befinde sich derzeit in häuslicher Isolation.

Die engen Kontaktpersonen seien ermittelt worden. Es stünden nun 60 Schülerinnen und Schüler der gleichen Klassenstufe, Lehrer sowie weitere Kontakte aus dem persönlichen Umfeld als enge Kontaktpersonen unter Quarantäne. Alle sollen zusätzlich am Freitag durch das Gesundheitsamt getestet werden. „Für alle übrigen Schüler an der Realschule plus läuft der Unterricht regulär weiter, da alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen wurden.“ lrs/sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020