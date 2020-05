6.06 Uhr: Kolosse fallen in Sekunden

Philippsburg.Schon am frühen Donnerstagmorgen waren die beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg Geschichte. Um 6.05 Uhr ertönte ein Signalton, anschließend gab es eine kleine Explosion und der Turm von Block I fiel mit einem Grollen in sich zusammen. Wenige Sekunden später erfolgte die Sprengung des zweiten 32 500 Tonnen schweren Stahlbeton-Kolosses. Eine Staubwolke stieg auf und hüllte die Rheinschanzinsel, auf der sich das Kraftwerk befindet, für kurze Zeit in dichten Nebel.

„Wir sind mit dem gesamten technischen Ablauf sehr zufrieden. Durch unsere aufwendigen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten konnten wir gewährleisten, dass der Abbruch sicher und verantwortungsvoll verläuft“, erklärte Jörg Michels. Der Chef der EnBW-Kernkraftsparte bedankte sich bei der Polizei, den umliegenden Gemeinden und Landkreisen sowie zahlreichen beteiligten Behörden für „die konstruktive Zusammenarbeit“.

Aufgrund der Corona-Verordnungen war der genaue Zeitpunkt der Sprengung verschwiegen worden. Schließlich sollten größere Menschenansammlungen vermieden werden. Bekannt war lediglich ein Zeitraum von 48 Stunden. Dennoch traf die Polizei am Donnerstagmorgen auf zahlreiche Schaulustige. „Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Einsatz, mussten aber ab und zu eingreifen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe. So hätten sich an einem Aussichtspunkt rund 100 Leute versammelt, von denen nicht alle den Corona-Abstand eingehalten hätten.

„Unter den Personen waren auch zahlreiche Anwohner, die viele Erinnerungen an die Türme teilen“, so der Sprecher. Bereits am späten Mittwochabend hatten Greenpeace-Aktivisten von der pfälzischen Rheinseite aus die Kühltürme mit einem Projektor angestrahlt. Zu lesen war in der Nacht auf den großen Betonwänden: „Platz schaffen für die Energiewende #keingeldfuergestern“. Weil die Aktivisten allerdings gegen die kommunale Allgemeinverfügung verstoßen hätten, erteilte ihnen die Polizei einen Platzverweis.

Die Zukunft heißt Windstrom

Zufahrtsstraßen zur Rheinschanzinsel hatte die Polizei bereits seit Mittwoch gesperrt, der Schiffsverkehr auf dem Fluss war während der Aktion ausgesetzt. Bei der Abrissart hatte sich die EnBW gemeinsam mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg für eine „Fallrichtsprengung“ entschieden – eine Methode, die bereits mehr als 50 Mal beim Abbruch von Kühltürmen Anwendung fand. Mehrere Fachleute begleiteten und kontrollierten die Sprengung. Block I des Atomkraftwerks Philippsburg ging 1979 ans Netz, Block II folgte 1984. Beide Blöcke zusammen konnten rechnerisch bis zu vier Millionen Haushalte mit Strom versorgen.

Gemäß dem Atomausstiegsgesetz wurde Block I im März 2011 heruntergefahren, Block II am 31. Dezember 2019 abgeschaltet. In den kommenden Jahren soll auf dem Gelände der Anlage ein Gleichstrom-Umspannwerk entstehen, das den Endpunkt einer Stromautobahn bildet. Über sie soll ab 2025 Windstrom aus Norddeutschland in den Süden transportiert werden.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg (BUND) begrüßte die Sprengung der Türme. „Der Abgesang auf die Erzeugung von Atomstrom geht damit unaufhörlich weiter, doch ein Ende der Probleme ist nicht in Sicht“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Frage der Atommüll-Lagerung ist ungeklärt und der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt kaum voran“, so der BUND.

Seit dem Jahr 2007 werden auf dem Gelände des Atomkraftwerks in Philippsburg Castoren mit wiederaufbereiteten Brennelementen gelagert. In einer zweiten Halle liegt schwach- und mittelradioaktiv belastetes Material vom Rückbau der Anlage. Ein Endlager für Atommüll gibt es in Deutschland bisher noch lange nicht.

