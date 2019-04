612 Fahrrad-Verstöße in einem Monat

Mannheim/Heidelberg.Im März hatte die Verkehrspolizei in Heidelberg und Mannheim Schwerpunktkontrollen im Radverkehr angesetzt - nun ziehen die Beamten Bilanz. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, häuften sich die Verstöße im vergangenen Monat nach 20 Kontrollen auf insgesamt 612. Im Vergleich zu dem vorangegangenen Kontrollmonat November waren dies fast um die Hälfte weniger. Dabei fanden aber laut Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer im März auch weniger Kontrollen als im November statt.

In Mannheim wurden in den vergangenen vier Wochen am meisten Rotlichtverstöße, bei 97 Radfahrern, festgestellt. Zudem wurden 56 Geisterfahrer angezeigt, bei 55 Radfahrern fehlte das vorgeschrieben Licht am Fahrrad. Im Vergleich zum November ist dabei eine Verschlechterung beim Geisterfahren eingetreten. Der Anteil an allen Verstößen betrug 21,9 Prozent. Im November waren es 6,9 Prozent. Rotlichtverstöße schlugen mit 37,9 Prozent zu Buche, im November waren es 40,7 Prozent.

In Heidelberg führen die Geisterfahrer die Liste der Verstöße an. Im selben Zeitraum kam es hier zu 200 Radfahrern, die die Wege falsch befuhren. 22 Fahrer benutzten ihr Fahrrad ohne vorgeschriebenes Licht und 117 Radfahrer missachten beim Überqueren von Straßen oder Kreuzungen das Rotlicht. Weitere Verstöße wie das Befahren von Gehwegen wurden bereits zur Hälfte des Monats festgestellt. Im Vergleich zum November ist dabei eine deutliche Verschlechterung beim Geisterfahren eingetreten. Der Anteil an allen Verstößen betrug 56,2 Prozent. Im November waren es 13,6 Prozent. Rotlichtverstöße schlugen mit 32,9 Prozent zu Buche, im November waren es 45,6 Prozent.

Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer resümiert, dass sich die Kontrollmonate nicht eins zu eins vergleichen lassen: Einsatzbedingt sei im März weniger intensiv kontrolliert worden. Dennoch sei es erfreulich, dass relativ fast die Hälfte weniger Verstöße beanstandet wurde als im November. Sorge bereite die mangelnde Regeltreue beim verbotenen Linksfahren. Obwohl die Unfallgefahr laut Unfallforschung um das bis zu 10-fache steigt und dies auch eine der Hauptunfallursachen für Radfahrende in beiden Städten darstellt, nahmen die Verstöße prozentual deutlich zu. Die Rotlichtsünder seien wenigstens in Heidelberg erkennbar rückläufig. Dennoch machen sie in beiden Städten wohl gut ein Drittel der Gesamtverstöße aus.

Die Aktion soll wiederholt werden.