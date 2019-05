62-Jähriger um 17 000 Euro betrogen - Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Rhein-Neckar.Die Polizei Ludwigshafen warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern am Telefon. In den vergangenen Wochen ereigneten sich in der Region mehrere Fälle von Anrufen, bei denen Unbekannte vorgaben, im Namen des Software-Unternehmens Computer und Tablets von Viren befreien zu wollen.

Am 8. Mai wurde ein 62-jähriger Mann aus Waldsee von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Dieser teilte dem 62-Jährigen mit, dass unberechtigt auf seinen Computer zugegriffen worden sei. Der Angerufene nannte dem Unbekannten mehrere Zugangsdaten für Konten. Anschließend kaufte er dem Anrufer noch i-Tunes-Karten für 1500 Euro ab. Später bemerkte der Mann, dass insgesamt 17 000 Euro von seinen beiden Konten abgebucht wurden.

Am 11. Mai erhielt ein 51-Jähriger aus Mutterstadt einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Ihm wurde mitgeteilt, dass sein Computer ebenfalls gehackt wurde. Im Verlauf des Telefonats wurde der 51-Jährige aufgefordert, verschiedene Transaktionen an seinem PC durchzuführen, worauf ihm 2300 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Anschließend kaufte der Mann noch angebliche i-Tunes-Karten für 300 Euro, da ihm gesagt wurde, dass er damit seine Computer-Probleme gänzlich beheben könnte.

Am 21. Mai erhielt ein 62-Jähriger aus Ludwigshafen einen angeblichen Anruf eines Microsoft-Mitarbeiters. Dieser teilte ihm mit, dass Software und Lizenz seines Microsoft-Programms fehlerhaft seien. Der 62-Jährige erlaubte dem Anrufer den Zugriff auf seinen Rechner und musste später feststellen, dass ein Betrag von über 3500 Euro von seinem Konto abgebucht wurde.

Die Polizei gibt Hinweise, wie man sich vor betrügerischen Anrufern schützen kann:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten, beispielweise Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware

Betroffenen rät die Polizei:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.