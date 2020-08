65-Jähriger stürzt schwer

90 Minuten war die Ortsmitte durch den Unfall blockiert. © Rene Priebe

Hoffenheim.Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagvormittag auf der Sinsheimer Straße in Hoffenheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war es gegen 10 Uhr zu einer Kollision mit einem 38-jährigen Autofahrer gekommen. Dieser übersah nach ersten Ermittlungen beim Einscheren von der Eschelbacher Straße in die Sinsheimer Straße den Biker und stieß mit ihm zusammen.

10 000 Euro Schaden

Der schwer verletzte 65 Jahre alte Motorradfahrer wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 38-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 10 000 Euro. Während das Motorrad abgeschleppt werden muste, kann das Auto weiter genutzt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020