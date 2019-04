69-Jährige gegen Poller

Speyer.Eine 69-jährige Frau aus Speyer stand am späten Samstagmittag mit ihrem Opel Corsa in der Augustinergasse. Als der vor ihr haltende Pkw-Fahrer den Rückwärtsgang einlegte, wollte sie ihm Platz machen. Wie die Polizei mitteilte, streifte sie dabei eine Hauswand, wodurch sie sich derart erschrak, dass sie Gaspedal und Bremse verwechselte. So fuhr sie vorwärts und erwischte eine Fußgängerin, verletzte diese glücklicherweise nur leicht. Dann durchbrach sie eine Schranke, prallte gegen einen Poller und kam schließlich an einem weiteren Poller zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab 0,26 Promille. Ihr Opel Corsa war schwer beschädigt. sal

