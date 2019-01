69-Jährige nach Einkauf überfallen

Wiesloch.Eine 69 Jahre alte Frau ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die Seniorin am Montag gegen 18.45 Uhr gerade dabei, die Einkäufe im Kofferraum ihres Wagens zu verstauen, als ein unbekannter Mann von hinten nach ihrer Tragetasche griff und versuchte, sie ihr zu entreißen. Weil die Frau sich wehrte und nach Hilfe rief, erbeutete der Angreifer lediglich ein Schlüsselmäppchen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung eines Autohauses.

Die Ermittlungen leitet die Kriminalpolizei in Heidelberg. Zeugen – insbesondere zwei Frauen, die den Täter kurz verfolgten – werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 44 44 zu melden. jei

