71-jährige Frau stirbt bei Hausbrand

Wald-Michelbach.Mit einem tragischen Ereignis begann das neue Jahr in der Gemeinde Wald-Michelbach. Bei einem Wohnhausbrand im ehemaligen Feriendorf in der Spechtbach kam gestern Morgen nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen die 71-jährige, offenbar gehbehinderte Hausbewohnerin ums Leben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen zunächst davon aus, dass die Frau nicht anwesend sei, entdeckten ihre Leiche dann aber im Laufe der Löscharbeiten.

Das Feuer war gegen 8.30 Uhr von Nachbarn entdeckt worden, die sofort die Rettungskräfte alarmierten. Brandinspektor Peter Capuani traf als erster am Unglücksort ein. „Da schlugen schon die Flammen aus dem Dach, das Gebäude stand in Vollbrand“, erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bewohnerin länger nicht gesehen

Die Nachbarn berichteten, dass das kleine Haus erst im Herbst von einer neuen Eigentümerin übernommen worden sei, die auch eine Betreuerin habe. Sie wussten aber nicht, ob sich die Frau im Haus befand, da sie sie seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hatten. Zudem waren alle Türen verschlossen und die Fenster verriegelt, wie Capuani erklärte. Die Brandschützer unternahmen ungeachtet dessen zwei Menschenrettungsversuche, konnten die Bewohnerin dabei aber zunächst nicht entdecken. „Wir haben sie erst aufgefunden, als wir bei den Löscharbeiten in den Hauptraum des Gebäudes vordrangen, in dem das Zentrum des Feuers lag“, führte Capuani aus. Auch wenn das Feuer schnell gelöscht werden konnte, zogen sich die Löscharbeiten bis in den späten Nachmittag hinein, da es noch galt, die letzten Glutnester zu entdecken. Insgesamt waren knapp 40 Brandschützer vor Ort. Die Wald-Michelbacher Wehr, die mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort war, hatte zwischenzeitlich noch den Leiterwagen aus Mörlenbach angefordert. Dieser kam aber ebenso wenig zum Einsatz wie die Feuerwehrleute aus Schönmattenwag, die mit einem Löschfahrzeug zur Unterstützung nach Wald-Michelbach gekommen waren. Die Beamten des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei untersuchten nach Abschluss der Löscharbeiten die Hintergründe des Vorfalls.

„Was letztlich zu dem Brand geführt hat und wie die im Haus aufgefundene Person zu Tode kam, war unmittelbar im Anschluss noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden“, teilte das Polizeipräsidium Südhessen gestern mit. jün

