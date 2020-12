74 Neuinfizierte und ein weiterer Corona-Todesfall

Ludwigshafen..Ein weiterer Todesfall ist am Sonntag im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt in Ludwigshafen auf hohem Niveau, die Steigerungsrate hat sich indes am Wochenende etwas abgeflacht. Bis Sonntagmittag erhöhte sich die Gesamtzahl der Corona-Fälle laut Gesundheitsministerium auf 3918 – dies sind 74 mehr als am Freitag.

Der Inzidenzwert ging deshalb von 365,3 auf 333,3 zurück. Zum Vergleich: In Speyer liegt er bei 370,1, in Frankenthal bei 226,9 und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 232,8.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.12.2020