83-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Eppelheim.Ein 83 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in Eppelheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, brach das Feuer am Freitag gegen 10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus in der Friedenstraße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte den Mann jedoch nur noch tot bergen. Die 78-jährige Ehefrau des Verstorbenen blieb unverletzt. Die Kripo Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten erhoffen sich Hinweise von einer etwa 30 bis 40 Jahre alten Frau, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks vor dem Haus aufgehalten haben soll. Diese und weitere Zeugen können sich unter Telefon 0621/174-44 44 melden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020