87-Jähriger in Lebensgefahr

Bürstadt.Ein 87 Jahre alter Mann ist bei einer Verpuffung in seinem Wohnhaus in Bürstadt (Kreis Bergstraße) lebensgefährlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtete, hörte ein Nachbar am Donnerstagmorgen einen lauten Schlag aus dem Einfamilienhaus nebenan. Er verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte und dabei einen bewusstlosen Mann mit Brandverletzungen in dem Haus fand.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um den 87-jährigen Bewohner des Hauses. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Andere Personen befanden sich laut Polizei nicht im Haus. „Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Verpuffung durch eine aufgedrehte Gasflasche verursacht wurde“, berichtete die Polizei. Das Dach ist schwer beschädigt. Inwieweit die Statik in Mitleidenschaft gezogen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. Das Haus ist zunächst jedenfalls nicht bewohnbar. lhe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020