88-jähriger Dieb greift Ladendetektiv in Hornbach-Baumarkt an

Worms.Ein 88-jähriger Ladendieb hat Bohraufsätze aus dem Hornbach-Baumarkt in Worms gestohlen und anschließend einem Ladendetektiv einen Werkzeugkoffer zwischen die Beine gerammt. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch hat der 88-Jährige am Dienstagvormittag lediglich die Bohrmaschine an der Kasse bezahlt. Zuvor hatte er zusätzlich jedoch diverse Bohraufsätze im Wert von 34 Euro eingesteckt. Als der Ladendetektiv den Dieb auf die nicht bezahlten Artikel ansprach, griff ihn dieser mit dem besagten Werkzeugkoffer an. Dem Detektiv gelang es jedoch, denn 88-Jährigen zu überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020