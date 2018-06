A 5 bei Heidelberg voll gesperrt

Anzeige

Heidelberg.Das ganze Wochenende ist die A 5 zwischen Heidelberg/Schwetzingen und dem Heidelberger Kreuz in beide Richtungen voll gesperrt. Umleitungen sind über die A 659 und A 6 ausgeschildert. Der Verkehr soll nach Angaben der Planer am Sonntagabend um 22 Uhr wieder fließen. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der abgerissenen Brücke über die Autobahn zwischen Heidelberg-Pfaffengrund und Eppelheim. Heute und morgen wird ein Großkran die Trägerelemente für die neue Brücke über die Autobahn einheben. Im Zuge des Neubaus wird auch die Straßenbahntrasse über die Brücke zweigleisig ausgebaut. Die neue Brücke soll Ende des Jahres fertiggestellt sein. bjz