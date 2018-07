Anzeige

"Wir sehen zu, dass wir die restliche Unfallaufnahme schnellstmöglich beenden, um den vielen Reiseverkehr nicht zusätzlich zu belasten", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage am späten Mittag. Insgesamt sei auf den Autobahnen der Region in Richtung Süden viel los, auch weil seit Samstag in Nordrhein-Westfalen Sommerferien sind.

Die geplante und angekündigte erneute Vollsperrung der A 6 bei Sinsheim habe währenddessen planmäßig gegen 14 Uhr begonnen. Dort wird wegen des sechsspurigen Ausbaus zwischen Wiesloch und dem Kreuz Weinsberg an Brücken gearbeitet. "Derzeit gibt es auf den Ausweichrouten noch keine größeren Probleme", so die Polizei am Samstagnachmittag. Bis Sonntag, 15. Juli, gegen 16 Uhr soll die A 6 zwischen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt gesperrt bleiben. Der Verkehr wird zwischen beiden Anschlussstellen über die Neulandstraße/B 39 umgeleitet.

