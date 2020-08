A 5: Nächster Abschnitt auf der Großbaustelle

Rhein-Neckar.An der Großbaustelle auf der A 5 zwischen dem Walldorfer Kreuz und Kronau beginnt der nächste Bauabschnitt. Ab diesem Donnerstagabend wird der Autoverkehr in Höhe von St. Leon-Rot auf die frisch sanierte Strecke in Richtung Karlsruhe verlegt. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe berichtet, wird in diesem Zuge auch die Anschlussstelle Kronau-West wieder geöffnet. Dafür bleibt dann die Auf- und Abfahrt Kronau-Ost voraussichtlich bis Mitte Dezember dicht. Die Sanierung dieses rund sechs Kilometer langen Autobahnabschnitts soll bis Ende Juni 2021 erledigt sein. bjz (Bild: René Priebe)

Donnerstag, 13.08.2020