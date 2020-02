A 6 am Wochenende voll gesperrt

Rhein-Neckar.Wegen Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn wird die Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg am Wochenende für eine Nacht voll gesperrt. Wie die Projektgesellschaft ViA6West am Mittwoch mitteilte, ist der Abschnitt von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, nicht befahrbar. Die Markierungsarbeiten dienen der Verkehrssicherheit im Baustellenbereich. „Aufgrund der Witterung in den vergangenen Wochen hat haben sich die gelben Signalstreifen stellenweise abgelöst“, erklärt Pressesprecher Michael Endres. „Diese müssen jetzt erneuert werden.“ Da der Baustellenbereich sehr eng sei, müsse der Bereich zur Sicherheit der Arbeiter gesperrt werden. Autofahrern, die in diesem Zeitraum aus Richtung Heilbronn in Richtung Mannheimer fahren wollen, wird empfohlen, an der Anschlussstelle Sinsheim von der A 6 abzufahren und der ausgeschilderten Umleitung U 68 zu folgen.

Projekt im Zeitplan

Insgesamt laufen die Arbeiten zum sechsspurigen Ausbau der A 6 voll nach Plan, sagt Endres. „Es sieht gut aus auf der Strecke. Durch den bislang milden Winter liegen wir voll im Zeitplan.“ Lediglich der Dauerregen habe zu kleineren Problemen bei Erdarbeiten geführt. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten auf diesem Streckenabschnitt abgeschlossen sein. jei

