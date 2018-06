Anzeige

Rhein-Neckar.Bei Unfällen in der Region sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden. Der schwerste davon ereignete sich auf der A 67 Richtung Norden kurz nach dem Viernheimer Dreieck. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, fuhr ein Ferrari-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf das Heck eines BMW, in dem sich eine fünfköpfige Familie befand. Der 42-jährige Ferrari-Fahrer und der 37-jährige Familienvater erlitten schwere Verletzungen, die Mutter und die drei Kinder wurden leicht verletzt. Acht Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Polizei musste die A 67 am Samstagnachmittag kurzzeitig voll sperren. Den Gesamtschaden schätzt sie auf 230 000 Euro.

Bulli prallt gegen Linienbus

Leichte Verletzungen erlitt ein 33-Jähriger, dessen Wagen sich auf der A 6 überschlagen hat. Nach Polizeiangaben war ein Sattelschlepper von der rechten auf die mittlere Spur ausgeschert. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 33-Jährige aus – sein Chrysler kam dabei ins Schleudern, prallte gegen den Lkw, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Drei Wagen waren in einen Unfall auf der A 5 kurz vor dem Walldorfer Kreuz verwickelt. Laut Polizei musste ein 48-Jähriger seinen Citroën verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Fiat auf den Citroën auf und schob ihn auf einen Klein-Lkw davor. Der 48-Jährige und sein Beifahrer mussten von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.