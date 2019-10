A 6 bei Hockenheim: Auto prallt an Stauende auf Sattelzug

Hockenheim.Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag auf der A 6 zwischen der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring West und dem Autobahnkreuz Walldorf ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Auto an einem Stauende unter einen Lastwagen gefahren. Der Fahrer ist laut Polizei ansprechbar.

Derzeit sind zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn blockiert. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Näheres ist nicht bekannt.