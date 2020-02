A 6 bei Sinsheim am Wochenende gesperrt

Wegen Neubau- und Sanierungsarbeiten ist die A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg am Wochenende vollgesperrt. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Mittwoch mitteilte, dauert die Vollsperrung von Samstag, 22. Februar, 23 Uhr, bis Sonntag, 23. Februar, 7 Uhr.

Im Bereich einer Baustelle werden am Wochenende Markierungsarbeiten vorgenommen. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, ist die Sperrung nötig. Das Ministerium empfiehlt, an der Anschlussstelle Sinsheim von der A6 abzufahren und der U68 zu folgen.