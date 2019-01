A 6 bei Sinsheim: Kleintransporter kracht auf Lkw - Fahrer schwer verletzt

Sinsheim.Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwochmittag bei einem Auffahrunfall auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei krachte der Transporter kurz vor 14 Uhr an einem Stauende auf einen Sattelzug.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach Angaben der Polizei kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die Autobahn zwischenzeitlich voll gesperrt, gegen 14.45 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn dauern an. Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.