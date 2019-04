A 6 bei Sinsheim über Nacht gesperrt

Sinsheim.Die A 6 wird bei Sinsheim in der Nacht zum kommenden Sonntag in beide Richtungen komplett für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung gilt für die Zeit zwischen Samstag, 13. April, 20 Uhr und Sonntag, 14. April, 8 Uhr. Der Grund sind Brückenarbeiten zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd. Fachleute heben große Fertigteilträger an Ort und Stelle. Autobahnbetreiber ViA6 West empfiehlt, den Bereich ab Samstagabend weiträumig zu meiden. Eine Umleitung erfolgt in Richtung Heilbronn ab Sinsheim-Süd über die U 61a und in der Gegenrichtung ab Sinsheim-Steinsfurt über die U 66. Es muss mit Behinderungen gerechnet werden. bjz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.04.2019