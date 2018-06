A 6 bis in den Abend gesperrt

Anzeige

Der lebensgefährlich verletzte Fahrer wurde nach seiner Bergung durch die Einsatzkräfte mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik gebracht. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehrere Zehntausende Euro. Nicht bestätigen konnte ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums Meldungen in den sozialen Netzwerken, wonach die Rettungsgasse nicht funktioniert habe. Dazu lägen ihm derzeit keine Informationen vor, sagte er am Nachmittag.

Während die A 6 in Richtung Mannheim ab etwa 14.30 Uhr wieder freigegeben wurde, dauerte die Sperrung in der entgegengesetzten Richtung noch bis in die Abendstunden. Die Umleitungsstrecken waren zeitweise überlastet, davon betroffen war auch die A 5 in beiden Richtungen.

Zu weiteren Behinderungen kam es am Nachmittag auf der A 6 auch zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf. Dort löschte die Feuerwehr ein brennendes Auto. Zwei Fahrstreifen waren dabei zeitweise blockiert. agö

