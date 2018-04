A 6 nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Anzeige

Viernheim.Nach einem Lkw-Unfall auf der A 6 zwischen der Anschlusstelle Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck ist die Autobahn in Richtung Mannheim ab Mittwochmittag voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, platzte der Reifen eines Lastwagens, sodass dieser die Kontrolle über sein Gefährt verlor und „in einem stumpfen Winkel“ mit der Mittelleitplanke kollidierte, diese durchfuhr und schließlich quer über mehrere Spuren zum Stehen kam. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein entgegenkommendes Auto beschädigt. Verletzt wurde jedoch niemand, wie ein Polizeisprecher am Abend erklärte.

Beim Durchschlagen der Mittelplanke riss der Tank des Lkws so auf, dass sich dessen gesamter Inhalt auf der Fahrbahn verteilte. Die Polizei bittet Autofahrer, mit Zigaretten und Feuer besondere Vorsicht walten zu lassen. Des Weiteren wiesen die Beamten auf Nachfrage darauf hin, die Rettungsgasse freizuhalten, um so die Bergungsarbeiten nicht zu behindern. Die Bergungsarbeiten zogen sich noch bis in die Nacht.

Die Polizei leitet den Verkehr in Richtung Viernheim über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit Staus von mehreren Kilometern Länge. Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.