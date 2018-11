A 6 über Stunden dicht

Rhein-Neckar.Ein geplatzter Reifen am Anhänger eines Lkw war am frühen gestrigen Morgen für einen schweren Unfall auf der A 6 in der Nähe der Anschlussstelle Sinsheim- Süd in Fahrtrichtung Mannheim verantwortlich. Dieser führte zu einer stundenlangen Vollsperrung. Der Lkw geriet laut Polizei gegen 5.50 Uhr samt Anhänger zwischen Sinsheim und Bad Rappenau ins Schlingern und kippte auf die Fahrbahn, der LKW selbst durchbrach die Leitplanke und prallte gegen eine Schallschutzmauer. Der 44-jährige Fahrer zog sich dabei mehrere Prellungen und Schnittwunden zu.

Die Autobahn wurde bis zirka 15 Uhr ab der Ausfahrt Steinsfurt voll gesperrt. Infolge der Ausleitung kam es ab der Ausfahrt Neckarsulm zu zähfließendem Verkehr auf bis zu 20 Kilometern Länge. Der Lkw hatte 25 Tonnen Weizen geladen, das umgeladen werden musste. sal

