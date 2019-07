A 6 über Stunden gesperrt

Sinsheim.Ein Lkw-Anhänger ist am Mittwoch auf einem Standstreifen der A 6 bei Sinsheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 12 Uhr ein 45-jähriger Lastwagenfahrer die Autobahn in Richtung Mannheim. In Höhe der Raststätte Kraichgau Nord bemerkte der Fahrer aufsteigenden Rauch an einem der Räder des Aufliegers. Er steuerte sein Gespann auf den Standstreifen. Es gelang dem Fahrer noch, den Anhänger abzukoppeln.

Bei Eintreffen der Polizei stand der mit 24 Tonnen brennbarem Abfall beladene Auflieger bereits komplett in Flammen. Gefährliche Stoffe wurden dabei nicht freigesetzt. Die Löscharbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Verletzt wurde offenbar niemand. Nach Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. In Fahrtrichtung Mannheim wurde der Verkehr durch die Rastanlage am Brandort vorbeigeführt.

