A 6 wird saniert

Rhein-Neckar.Neue Baustelle auf der A 6: Zwischen der Anschlussstelle Frankenthal-Nord und dem Autobahnkreuz Frankenthal wird ab Juni in zwei Bauabschnitten die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern erneuert. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, sollen die Arbeiten im November abgeschlossen sein. Während der Bauphase bleiben alle Fahrmöglichkeiten im Autobahnkreuz erhalten. Um die Verbindung zwischen der A 6 und der A 61 aufrecht zu erhalten, wird der Verkehr mit Überleitung von zwei der Fahrspuren über den Mittelstreifen geregelt. Den Verkehrsteilnehmern stehen damit zwei Fahrstreifen in jeder Richtung zur Verfügung.

Gesperrt bleibt der Zubringer von der L 523 aus Bobenheim-Roxheim kommend in Richtung Kaiserslautern. Bei dem 4,5 Millionen Euro teuren Projekt werden rund 45 000 Quadratmeter Fahrbahn erneuert. jei