St. Leon-Rot.Bei einem schweren Unfall mit vier Lastwagen sind am Mittwochmittag auf der A 6 am Autobahnkreuz Walldorf zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein 27-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr wegen eines Staus in Richtung Heilbronn. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer bemerkte das jedoch zu spät.

Beim Versuch auszuweichen prallte der Mann ungebremst zunächst gegen das Fahrzeug des 27-Jährigen und dann gegen die Leitplanke. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Zufahrt zur A 6 und kollidierte dort mit einem weiteren Sattelzug. Durch den Zusammenprall stieß der getroffene Lkw mit einem vierten Lastwagen zusammen, der von der Überleitung der A 5 auf die A 6 in Richtung Heilbronn auffahren wollte.

Die beiden 27- und 57-jährigen Lastwagen-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Darüber, ob Lebensgefahr besteht, machte die Polizei keine Angabe. Der Ältere der beiden Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber geflogen. Während der Landung des Hubschraubers musste die A 6 in Richtung Heilbronn kurzzeitig voll gesperrt werden.