A 6: Zwei Unfälle am Stauende

Rhein-Neckar.Wieder einmal hat es an einem Stauende gekracht – diesmal sogar gleich doppelt. Auf der A 6 bei Walldorf kam es am Dienstagvormittag zunächst zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw-Fahrern. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 70 000 Euro.

Ein 28-jähriger Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Lastwagen auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Aufgrund eines Staus zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf musste ein vorausfahrender 46-Jähriger mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann abrupt abbremsen. Der 28-Jährige versuchte daraufhin, nach links auszuweichen, konnte den Auffahrunfall jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß erlitt der junge Mann leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Dafür sperrten die Beamten den mittleren und rechten Fahrstreifen der A 6, was weitere Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Auf der A 6 stockte der Verkehr auf etwa acht Kilometern Länge und auch auf der A 61 kam es zu einem Rückstau von zwei bis drei Kilometern.

Nur wenige Stunden später ereignete sich erneut ein Unfall auf der A 6 – und wieder war Unachtsamkeit am Stauende die Ursache, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Unfallstelle vom Vormittag war zwar in der Zwischenzeit geräumt worden, die Verkehrsbehinderungen hielten jedoch weiter an.

Beim Folgeunfall keine Verletzten

Kurz nach der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 13.30 Uhr auf einen Lastwagen vor ihm auf. Der Sattelzug des Unfallverursachers musste aufgrund eines technischen Defekts abgeschleppt werden. Glücklicherweise gab es dieses Mal keine Verletzten. Zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und Kreuz Walldorf komme es derzeit häufiger zu Verkehrsstockungen, sagt ein Sprecher der Polizei. Es sei also die Achtsamkeit der Autofahrer gefragt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019