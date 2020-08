A 6 zweimal gesperrt

Nach dem Unfall bei Wiesloch bildete sich ein langer Stau. Priebe

Rhein-Neckar.Zwei Unfälle haben auf der A 6 für erhebliche Behinderungen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, löste sich am Freitag in Höhe der Anschlussstelle Grünstadt bei einem Auto der Anhänger. Ein 29-Jähriger konnte dem Hindernis mit seinem Wagen noch ausweichen, prallte aber in die Leitplanke. Verletzt wurde niemand, die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern musste jedoch voll gesperrt werden.

Bereits am Donnerstag fuhr ein 28-Jähriger bei Wiesloch mit seinem Auto einem BMW auf, der verkehrsbedingt gebremst hatte. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit aus. Der Unfallverursacher und zwei Insassen des BMW erlitten schwere Verletzungen und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Schaden von 20 000 Euro. jei

