A 650 bald wieder frei

Rhein-Neckar.Die Region hat bald mit einer Baustelle weniger zu kämpfen. Die Sanierung der A 650 zwischen dem Oggersheimer Kreuz und der Stadtgrenze von Ludwigshafen ist abgeschlossen. Dies meldet der Landesbetrieb Mobilität (LBM). Derzeit baut die Straßenmeisterei Wattenheim die Betongleitwände ab, die den Verkehr auf wechselnden Spuren durch die rund sechs Kilometer lange Baustelle lenkten. Dies soll bis zum 18. Dezember beendet sein. Das System der wechselnden Spuren war aus Platzgründen mit der Sperrung der Hochstraße Süd beendet worden. Die im Tagesverlauf wechselnde Spur – morgens stadteinwärts, abends in der Gegenrichtung – habe sich bewährt und das hohe Verkehrsaufkommen an dieser Stelle gut bewältigt, so eine LBM Sprecherin. Voraussichtlich ab Mai 2020 wird der letzte 200 Meter lange Abschnitt vor der Auffahrt auf die Hochstraßen saniert. bjz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019