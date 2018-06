A 650 in den Ferien gesperrt

Anzeige

Rhein-Neckar.Pendler in der Region müssen sich auf neue Verkehrsbehinderungen einstellen: Auf zwei Baustellen werden in diesen Tagen die nächsten Sanierungsschritte eingeläutet, mit denen Spurverlegungen und Sperrungen einhergehen.

Beim Großprojekt auf der A 6 zwischen den Landesgrenzen von Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz laufen derzeit die Vorbereitungen für den Abriss der Brücke über die B 44 an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen. Ab Montag, 18. Juni, wird dort nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe der Verkehr in Richtung Saarbrücken auf zwei Spuren auf der Ikea-Brücke verlegt. Die für die Nutzung der Ausweichspuren erforderliche Montage von Überleitungen, Schutzeinrichtungen sowie die Markierung der Fahrbahn sollen am Wochenende erfolgen. Damit wird Platz für den Aufbau der Behelfsbrücke geschaffen, die den Verkehr während des Brückenabrisses aufnehmen soll.

Umleitung Richtung Ludwigshafen

In die nächste Phase gehen auch die Arbeiten auf der A 650 zwischen der B 37 und dem Oggersheimer Kreuz. Nach der Sanierung des Mittelstreifens beginnt nun die Erneuerung der linken Fahrbahnhälfte in Richtung Bad Dürkheim, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt. In den ersten vier Wochen der rheinland-pfälzischen Sommerferien (25. Juni bis 22. Juli) werden am Oggersheimer Kreuz die Übergangskonstruktionen erneuert. In dieser Zeit wird die A 650 ab dem Kreuz Ludwigshafen in Richtung Stadt voll gesperrt. Eine Umleitung wird kommende Woche über die A 61, A 65 und die B 9 ausgewiesen. In der Gegenrichtung stehen zwei Spuren zur Verfügung.