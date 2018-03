A 650 wird ab März saniert

Anzeige

Ludwigshafen.Die Fahrbahn der A 650 zwischen der Stadteinfahrt Ludwigshafen und der Anschlussstelle Oggersheimer-Kreuz soll ab Anfang März saniert werden. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz gestern mit. Die Arbeiten in Richtung Bad Dürkheim sollen voraussichtlich bis Mitte November andauern. Die Instandsetzung der Gegenfahrbahn soll im kommenden Jahr erfolgen.

Rücksicht auf Stoßzeiten

Die Fahrstreifen werden Angaben des Landesbetriebs zufolge einzeln saniert. So sollen während der Arbeiten jeweils zwei der drei Spuren Richtung Bad Dürkheim beziehungsweise Ludwigshafen offen bleiben. Die sechste Spur soll entsprechend der Stoßzeiten in unterschiedliche Richtungen befahrbar sein: Vormittags Richtung Ludwigshafen und nachmittags Richtung Bad Dürkheim. Die Anschlussstelle Ludwigshafen/Oggersheim-Süd bleibt während der gesamten Bauzeit geöffnet.

Neben der Fahrbahnsanierung soll der Übergang im Bereich der Anschlussstelle Oggersheim-Süd zur Brücke instand gesetzt werden. Dafür sollen laut Angaben des Landesbetriebs Übergangskonstruktionen an den Abfahrten gebaut werden. Während der vierwöchigen Arbeiten in den Sommerferien in Rheinland-Pfalz wird die Strecke Richtung Bad Dürkheim befahrbar bleiben, in Richtung Ludwigshafen werden Fahrer über die A 61, die A 65 und die B 9 umgeleitet. Insgesamt werden 50 000 Quadratmeter Fahrbahn im ersten Bauabschnitt erneuert. jwd