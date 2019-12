A 656 bei Mannheim-Seckenheim am Wochenende voll gesperrt

Mannheim.Wegen Brücken-Bauarbeiten wird die A 656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, voll gesperrt. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) am Donnerstag mit.

Die entlang der A 656 zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und der Neckarhäuser Straße (K 4139 in Neu-Edingen) liegenden beiden Autobahnbrücken über den Bahnhof Friedrichsfeld und die Schwabenstraße müssen erneuert werden. Im September 2016 hat das RP mit den Arbeiten begonnen.

Nun ist der nächste Meilenstein an der Brücke über die zehn Bahngleise am Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld erreicht: Der 2200 Tonnen schwere Brückenüberbau wird am Sonntag, 8. Dezember, um einen Meter abgesenkt. Damit der Überbau stets gleichmäßig belastet wird, soll dies sehr langsam erfolgen. Die überhöhte Bauweise war laut RP nötig, um während der Bauarbeiten genügend Sicherheitsabstand zur Oberleitungsanlage der Bahn zu haben.

Aus Sicherheitsgründen werden alle Gleise des Bahnhofes Mannheim-Friedrichsfeld für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Auch eine Vollsperrung der A 656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim sei notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, so das RP.

Überörtliche Umleitungen sind ausgeschildert, diese sind wie folgt: Verkehrsteilnehmer auf der A 5, die im weiteren Verlauf über die A 656 in Richtung Mannheim gelangen möchten, werden von Norden kommend direkt am Weinheimer Kreuz in Richtung Mannheim geleitet. Verkehrsteilnehmer von Süden kommend werden bereits an der Anschlussstelle Schwetzingen über die B 535 in Richtung Mannheim geführt.

Autofahrer auf der A 67, die in Richtung Heidelberg über die A 656 gelangen möchten, werden von Norden kommend bereits am Viernheimer Kreuz auf die Umleitung aufmerksam gemacht und haben bereits dort die Möglichkeit, auf die A 5 in Richtung Heidelberg zu wechseln. Wer auf der A 6 von Süden kommt, wird an der Anschlussstelle Schwetzingen über die B 535 Richtung Heidelberg geleitet.

Die Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim wird zur Auffahrt auf die A 656 Richtung Mannheim aufrechterhalten. In Richtung Heidelberg wird der Verkehr über die B 535 umgeleitet.

Mit einer Beeinträchtigung der Anwohner durch Lärm sei nicht zu rechnen, so das RP.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.