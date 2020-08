A 656: Vollsperrung am Wochenende

Rhein-Neckar.Die A 656 wird am Wochenende in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt. Grund sind nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe vorbereitende Arbeiten für eine neue Verkehrsführung. Diese wird notwendig, da östlich der fertiggestellten Brücke bei Mannheim-Friedrichsfeld auf einer Länge von 1,5 Kilometern die Fahrbahndecke erneuert wird. Um den aus Heidelberg kommenden Verkehr auf die südliche Fahrbahn lenken zu können, muss eine Mittelstreifenüberfahrt geschaffen werden. Die Sperrung beginnt am Freitag um 21 Uhr und wird bis Montag, 5 Uhr, andauern. Verkehrsteilnehmer in Richtung Heidelberg werden ab dem Mannheimer Kreuz über die B 535 umgeleitet. In der Gegenrichtung gibt es keine Einschränkungen. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020