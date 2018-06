A 67 bei Viernheim: Ferrari fährt auf Familienauto auf – zwei Schwerverletzte

Anzeige

Viernheim.Ein Ferrari-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der A 67 bei Viernheim aus bislang ungeklärter Ursache auf einen BMW aufgefahren, in dem eine Familie saß. Nach Angaben der Polizei wurden durch den Aufprall sowohl der 42-jährige Ferrari-Fahrer als auch der 37-jährige Familienvater schwer verletzt. Die Mutter und die drei Kinder (2, 10 und 12 Jahre) erlitten laut Polizei leichtere Verletzungen. Es entstand ein Sachaschaden von rund 230.000 Euro.

Den Beamten zufolge ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Norden kurz nach dem Viernheimer Dreieck. Zur Versorgung der Verletzten landeten an der Unfallstelle zwei Rettungshubschrauber, weshalb die A 67 in Richtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Außerdem waren acht Rettungswagen und die Feuerwehr Viernheim im Einsatz.

Am frühen Abend war zunächst noch der rechte Fahrstreifen gesperrt, um die Bergung abzuschließen. Laut Polizei sollte die Strecke ab etwa 18 Uhr wieder komplett frei sein. Momentan ist zur Bergung nur noch der rechte Fahrstreifen gesperrt.