A5 nach Unfall mit Chemikalien-Transporter bei Bruchsal stundenlang gesperrt

Bruchsal.Die Autobahn 5 ist nach einem schweren Unfall in der Nacht zum Mittwoch bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) in Richtung Süden voll gesperrt worden. Der Verkehr habe sich nach dem Unfall mit zwei Lastwagen und zwei Autos am frühen Morgen auf bis zu acht Kilometer gestaut, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens ein Lastwagenfahrer und eine Autofahrerin seien schwer verletzt worden. Einer der Lastwagen habe Chemikalien verloren, die ein Chemiker vor Ort jedoch als ungefährliche Schmiermittel identifizierte, sagte der Sprecher.

Unfallverursacher geflohen

Nach Angaben von mehreren Zeugen, die die Polizei befragte, floh der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle. Er war demnach mit seinem Auto sehr langsam von einem Parkplatz zurück auf die Autobahn gefahren, ohne dabei auf den Verkehr hinter sich zu achten. Ein Lastwagenfahrer musste dadurch vollbremsen. Ein weiterer Lastwagen fuhr dem ersten Lkw hinten auf, geriet ins Schleudern, kollidierte dabei mit einem Auto und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer dieses Lastwagens und die Fahrerin des Autos kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ob es weitere Verletzte gab, war zunächst unklar.

Reinigungsarbeiten dauern an

In der Nacht wurde die Strecke für rund zwanzig Minuten auf der linken Spur freigegeben. Da die Fahbahn von dem Schmiermittel jedoch noch klebte, wurde die Sperrung wieder eingesetzt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Reinigungsarbeiten dauerten am Mittwochvormittag wegen der klebrigen Flüssigkeit auf der Fahrbahn noch an. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe war immer noch voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz einer Raststätte umgeleitet. Dadurch staute es sich am Mittwochmorgen bis Kronau auf rund 21 Kilometer. Auch die Straßen der Umgebung waren ausgelastet. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, war vorerst nicht bekannt. Die Polizei rechnete jedoch mit einer Sperrung über den gesamten Vormittag.