A6 in beide Richtungen wieder frei

Sinsheim.Nach zwei Auffahrunfällen auf der A6 in Höhe Sinsheim ist es am Freitagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen gekommen.

Nach Angaben der Polizei kollidierten zunächst kurz vor 11 Uhr zwischen der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd in Richtung Mannheim zwei Sattelzüge. Der Verursacher dieses Auffahrunfalls wurde hierbei leicht verletzt. Wenige Minuten später ereignete sich in der Gegenrichtung zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ein weiterer Unfall. Drei Fahrzeuge waren hier laut Polizeibericht wegen eines Rückstaus einenander aufgefahren. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Vollsperrung in Richtung Heilbronn konnte gegen 13 Uhr aufgelöst werden, gab die Polizei an.

Aufgrund einer rund 50 Meter langen Ölspur musste eine Spezialfirma vor Ort die Fahrbahn reinigen. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim wurde von der Polizei um 14 wieder freigegeben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020