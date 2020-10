A6 Richtung Heilbronn nach Unfall voll gesperrt

Sinsheim.Nach zwei Auffahrunfällen auf der A6 in Höhe Sinsheim kommt es am Freitagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Über die jeweiligen Unfallhergänge, die Anzahl und die Art der beteiligten Fahrzeuge sowie die Anzahl der Verletzten liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Nach Angaben der Polizei kollidierten zunächst kurz vor 11 Uhr zwischen der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd in Richtung Mannheim mehrere Fahrzeuge. Wenige Minuten später ereignete sich in der Gegenrichtung zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ein weiterer Unfall. Die Autobahn 6 ist hier in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Der Verkehr wird über Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet.

In beiden Richtungen kommt es zu erheblichen Staus. Mit Behinderungen auf den Aus- und Umleitungsstrecken ist laut Polizei entsprechend zu rechnen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020