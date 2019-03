A6: Zwei Unfälle mit fünf Fahrzeugen

Sinsheim.Zu zwei Verkehrsunfällen ist es am Mittwoch auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es nach ersten Erkenntnissen auf der dreispurigen Autobahn zunächst zu einem Auffahrunfall auf dem rechten Fahrstreifen. Ein Lkw fuhr auf einen Sattelzug auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro.

Ein weiterer Sattelzug erkannte in der Folge die Gefahrenstelle offenbar zu spät, wich von der rechten auf die mittlere Fahrspur aus, kollidierte mit einem hinter ihm, auf der mittleren Fahrspur fahrenden Kleintransporter, der wiederum auf einen vor ihm, ebenfalls auf der mittleren Fahrspur fahrenden Lkw auffuhr. Bei dem Folgeunfall wurde der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Er benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Der linke Fahrstreifen konnte wieder freigegeben werden, nachdem ein größeres Trümmerfeld geräumt wurde. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt und die Reinigungsarbeiten abgeschlossen. Der entstandene Rückstau löse sich langsam auf. Es muss weiterhin mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von bis zu neun Kilometern. Auch auf den Gegenfahrbahnen in Fahrtrichtung Heilbronn entstand ein Rückstau von rund sechs Kilometern Länge, verursacht durch Schaulustige.