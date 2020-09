Ab jetzt soll „geTENKt“ werden

Heidelberg.„Es bedeutet das Ende aller Sorgen in unserer Region auf der Strecke liegen zu bleiben“, verkündet MMV-Vorstandsmitglied Ralf Klöpfer bei der Vorstellung des neuen Projekts TENK am Donnerstagmittag. Die drei großen Energieunternehmen MVV Mannheim, Stadtwerke Heidelberg und Technische Werke Ludwigshafen (TWL) starten ein gemeinsames e-Mobilitätsnetzwerk und wollen damit langfristig eine erfolgreiche Energiewende garantieren. „Dazu wird der Umstieg auf Elektrofahrzeuge gerade im städtischen Bereich unverzichtbar sein“, erklärt TWL-Vorstand Dieter Feid. Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie, ergänzt: „Wir wollen der e-Mobilität damit den Durchbruch in der Region ermöglichen.“

Ein Zugang für alle Stationen

Weil viele Menschen noch unentschlossen bezüglich der Anschaffung eines e-Autos seien, wolle man ihnen die Entscheidung erleichtern, indem die Infrastruktur bereits zur Verfügung steht, wenn die Entwicklung zur vermehrten Nutzung von Elektrofahrzeugen voranschreitet. Zwar haben die Energieunternehmen in ihren eigenen Städten längst Ladesäulen installiert, doch hat zum Beispiel ein MVV-Kunde nur an MVV-Ladesäulen seinen Wagen vergünstigt aufladen können. Das ändert sich nun. „Jeder bleibt dort Kunde, wo er ist“, sagt Teigeler. Für die Nutzung der mehr als 180 Ladesäulen in der Region ist nun nur noch ein Zugang nötig, um die Ladestation freizuschalten, statt wie bisher drei. „Die Lade-App des eigenen Energieanbieters auf dem Smartphone genügt, um die Ladepunkte zu nutzen“, sagt er. Gleiches sei auch mit nur einer Zugangskarte möglich. Dabei handle es sich neben dem normalen Stromtarif nur um ein zusätzlich buchbares Angebot.

„Dieses Projekt ist eine wunderbare Ergänzung zu dem, was sich seit einiger Zeit schon tut“, sagt Feid. Man wolle nun von den Städten auch auf das Umland schauen und weitere Ladestationen errichten, um ein flächendeckendes Netz zu bilden. Auch Personen, die nicht Kunde bei den drei Energieunternehmen sind, können die Stationen natürlich benutzen, „aber unsere jeweiligen Kunden tun das zu Sonderkonditionen“, so Teigeler. Der Ladetarif für die Kilowattstunde entspreche dann dem Preis zuhause.

Für alle anderen werden die Ladestationen aber zum Beispiel je nach Standort und Nachfrage unterschiedlich bepreist. Auch fallen die Kosten an einer Gleichstromladesäule (DC) im Vergleich zu Wechselstrom (AC) teurer aus. Denn sie seien auch in der Anschaffung und Versorgung teurer. Bisher gibt es in der Region noch nicht viele Gleichstromsäulen, doch das soll sich ändern, kündigt MVV an: In Mannheim baue man vermehrt DC-Ladestationen, weil man sich an den neueren Elektroautos und ihrer Leistung orientiere. Ein Vorteil von Gleichstrom ist eine kürzere Ladezeit.

An der Idee arbeiteten die drei Stromanbieter schon im vergangenen Jahr und „eigentlich wollten wir schon viel früher damit starten“, sagt Dieter Feid. Doch dann sei Corona wie bei vielen anderen Dingen auch dazwischen gekommen und sie haben abwarten wollen, bis sich die Situation entspannt, ehe sie das Netzwerk groß bewerben. Für weitere Partner sind die drei Parteien übrigens offen. Nach dem Motto „the more the merrier“ (zu deutsch: je mehr, desto besser) sehen sie in weiteren Partnern auch weitere Chancen. „Je größer unser Netzwerk ist, desto komfortabler wird es auch für die Nutzer“, sagt Klöpfer. Denkbar wäre auch, dass Unternehmen ihre Flotten über einen TENK-Tarif bei vollem Batteriestand halten.

Zeit anders einteilen

Da das Projekt sich um die bereits existierenden Ladesäulen der drei Energieanbieter spannt, halten sich die Ausgaben dafür bisher in Grenzen, sagen sie. Die Installation der Elektrosäulen habe sie allerdings jeweils siebenstellige Investitionen gekostet, geben MVV, Stadtwerke Heidelberg und TWL preis.

„TENKen hat etwas damit zu tun, anders zu denken und sich die Zeit anders einzuteilen“, erklärt Teigeler das Wortspiel aus Tanken und E für Elektrizität. Es soll nicht darum gehen, den Zapfhahn ins Auto zu stecken, aufzufüllen, zu zahlen und weiterzufahren. Es sei gedacht, sich „Zeit für andere Dinge zu nehmen“. Er gibt zu: „Wir sind da vielleicht etwas abstrakt.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020