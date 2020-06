Ab Pfingsten wieder offen

Heidelberg.Die Heidelberger Jugendherberge ist eine von acht Einrichtungen in Baden-Württemberg, die nach der Corona-Zwangspause ab Pfingsten wieder öffnen darf. In der Pfalz empfangen einige Herbergen bereits seit 18. Mai wieder Gäste, andere wie Speyer und Neustadt folgen am 8. Juni.

In Heidelberg bereiten sich Leiterin Martina Rihm und ihr Team voller Freude auf den Neustart vor: „Ich habe meine Mitarbeiter seit zwei Monaten nicht gesehen. Jetzt sind alle sehr motiviert in die Schulungen gegangen“, erzählt sie. Im Moment bereite man das Haus vor: „Wir hängen Schilder auf, kleben an der Rezeption die Abstandsmarkierungen und stellen in den beiden Speisesälen die Tische um. Normalerweise können 200 Leute hier essen. Nach der Umräum-Aktion können pro Saal nur noch 30 bis 35 Leute Platz nehmen“, erzählt sie. Deshalb werde man flexible Essenszeiten anbieten. Ohnehin werde die Jugendherberge mit den 447 Betten nur maximal zur Hälfte belegt. „Das werden wir aber am Anfang gar nicht ausschöpfen, wir starten jetzt mit 30 Gästen. Mehr als 100 werden es vorerst nicht.“

Die Kurpfalz Jugendherberge in Speyer wird ihre Pforten am 8. Juni öffnen. „Wir haben die Schließung für Renovierungsarbeiten genutzt und die Übergänge zum neuen Anbau angelegt“, berichtet Betriebsleiterin Stefanie Hillgärtner. Schließlich entstehe derzeit ein Neubau mit 60 Betten, der den Gästen ab 1. September zur Verfügung steht. Der neue Trakt entspreche der höchsten Kategorie in Rheinland-Pfalz und sei schon jetzt gut gebucht. Bereits geöffnet haben die Einrichtungen in Worms, Altleiningen, Hochspeyer und Bad Bergzabern.

