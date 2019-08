Abfahrt Frankenthal zehn Tage gesperrt

Frankenthal.Die Auf- und Abfahrt der A 6 an der Anschlussstelle Frankenthal in Fahrtrichtung Saarbrücken wird für etwa zehn Tage gesperrt. Dies meldet das Autobahnamt Montabaur des Landesbetriebs Mobilität. Wer in Frankenthal abfahren will, muss einen kurzen Umweg über Ludwigshafen Nord oder das Frankenthaler Kreuz in Kauf nehmen. In Fahrtrichtung Mannheim bleiben die Ab- und Zufahrten offen.

Die Teilsperrung steht im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung, die derzeit auf der Autobahn in Richtung Saarbrücken stattfindet. Die bisher eingerichteten Umleitungen über die Abfahrt Frankenthal seien während der Sperrung nicht mehr nutzbar, informiert der Landesbetrieb. Voraussichtlich Mitte bis Ende August wird die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Saarbrücken wieder vollständig nutzbar sein.

Seit Mai saniert der Landesbetrieb die A 6 im Bereich der Anschlussstelle Frankenthal. Unter anderem werden der Damm verstärkt und die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten dauern bis November. bjz

