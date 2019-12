Abfahrten gesperrt

Ludwigshafen.Zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommt es am Wochenende an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen. Am Sonntag, 15. Dezember, werden zwei Abfahrten auf der Hochstraße Nord (B 44) gesperrt – und zwar für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Bad Dürkheim kommen. Grund für die Sperrungen ist nach Angaben der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Anbringen von Verkehrszählgeräten. Gesperrt wird zunächst die Abfahrt Oppau und danach die Abfahrt Rheinuferstraße. Die Sperrungen gelten für jeweils vier Stunden.

Die Arbeiten werden zwischen 9 und 15 Uhr ausgeführt. Um nach Oppau zu kommen, empfiehlt die Stadt, über die Rheinuferstraße, Zollhofstraße, Halbergstraße, Yorckstraße und dann wieder Richtung Norden zu fahren. In Richtung Rheinuferstraße sollte die bestehende Umleitung über den „Hemshofkreisel“ genutzt werden. sal

