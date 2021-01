Abholservice der Bücherei

​​​​​​​Heidelberg.Bücher- und andere Medienfreunde müssen während des Lockdowns nicht länger auf Nachschub verzichten: Die Heidelberger Stadtbücherei startet einen Abholservice. Ab Montag, 18. Januar, können in 14 Tagen pro Nutzer bis zu zehn Medien bestellt werden – per Kontaktformular auf der Homepage, Mail an stadtbuecherei.information@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58 36 100. Der Bedarf für Homeschooling und Prüfungen kann direkt an den Referatecoach geschickt werden (referatecoach@heidelberg.de).

