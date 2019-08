Abschnitt wird gesperrt

Leimen.Aufgrund von Schäden an den Schienen muss die Straßenbahnstrecke der Linie 23 in Leimen zwischen den Haltestellen Moltkestraße und der Endstelle Leimen Friedhof kurzfristig ab Mittwoch, 21. August, gesperrt werden. Wie die RNV GmbH als Betreiber mitteilt, ist die Gleisanlage durch Verschleiß irreparabel beschädigt. Ab der Sperrung am Mittwoch werden Bahnen der Linie 23 nur bis zur Haltestelle Moltkestraße verkehren. Der Umstieg zu den Regionalbussen wird daher zur Haltestelle Kurpfalz-Centrum verlegt. Der Neubau des Streckenabschnitts zwischen Kurpfalz-Centrum und der Endstelle ist bereits ab Frühjahr 2020 geplant und für zwei Jahre angesetzt. Der Zustand der Gleise hat sich zuletzt drastisch verschlechtert, weshalb der etwa 200 Meter lange Abschnitt bis zu den Bauarbeiten im kommenden Jahr gesperrt bleiben muss. sal

