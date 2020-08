Absturz in den Wald

Schriesheim/Haßloch.Zu insgesamt zwei Notlandungen ist es am Samstag in Schriesheim und Haßloch gekommen. Beide gingen glimpflich für die Piloten aus. Sie blieben laut Polizei unverletzt. Es entstand nur Sachschaden.

In Schriesheim stürzte ein Gleitschirmflieger in ein Waldgebiet nahe der Schauenburg aus bislang ungeklärter Ursache ab. Der Schirm verfing sich in einem Baum. Der Pilot rief kurz vor 18 Uhr selbst die Polizei. Er verständigte auch die Feuerwehr, da er sich aus rund 15 Metern Höhe nicht selbst befreien konnte. Das übernahmen die Spezialisten der Höhenrettung.

Bereits um 17 Uhr erreichte die Polizei in Neustadt der Notruf, dass ein Segelflugzeug aufgrund mangelnder Thermik auf einem Feld nördlich der Bahngleise bei Haßloch notgelandet sei. Um nicht auf die Gleise zu gelangen, brachte der Pilot den Flieger mit einer 180-Grad-Drehung zum Stehen. Der Bahnverkehr war nicht gefährdet. Es entstand ein Schaden von rund 15 500 Euro. Der Pilot ließ das Flugzeug abtransportieren. red

